Pripremite se za mrak u Srbiji u 15:57! Sledeće nedelje dolaze najtamniji dani

Srbija će sledećeg utorka i srede, 9. i 10. decembra, potonuti u mrak neverovatno rano – toliko rano da će mnogima delovati kao da se kraj dana „prelomio“ usred popodneva.

Deveti i deseti decembar 2025. biće upamćeni kao dani sa najranijim zalaskom sunca ove godine!

Sledeće nedelje dolaze najtamniji dani

Iako zimska kratkodnevnica pada 21. decembra, najmanje dnevne svetlosti zapravo nas očekuje već sledeće sedmice.

Sunce će nestati sa horizonta u šokantnih 15:57:17!

U tom trenutku Srbija će već tonuti u tamu, a gradovi će izgledati kao da je pao sumrak pre nego što su mnogi uopšte završili radni dan.

Zašto mrak stiže pre kratkodnevice?

Iako logika kaže da bi najkraći dan trebalo da donese i najraniji zalazak, astronomija ima drugačiji odgovor.

Krivci su:

Nagib Zemljine ose – određuje koliko svetlosti dobijamo tokom zime.

Eliptična putanja oko Sunca – menja brzinu kretanja Zemlje i utiče na raspored sati svetla i mraka.

Zbog kombinacije ova dva faktora, najraniji zalazak Sunca i najkraći dan ne poklapaju se u isto vreme.

Već 9. i 10. decembra živećemo u najkraćim, najmračnijim popodnevima ove zime – prava decembarska sablasna scena.

Zajecaronline/Alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!