Prijavljivanje kandidata za nagradu “Turistički cvet” do 18. oktobra
Turistička organizacija Srbije raspisala je konkurs za dodelu nagrade “Turistički cvet” za 2026. godinu a prijavljivanje kandidata otvoreno je do 18. oktobra, objavila je Turistička organizacija Srbije.
Turistička organizacija Srbije je konkurs raspisala za osam kategorija i to turističke organizacije, turističke manifestacije, turističke agencije, ugostiteljski objekat za smeštaj-hotel, ostali ugostiteljski objekti za smeštaj, pravni subjekti za doprinos unapređivanju turističke ponude i promocije turizma, influenseri i blogeri kao i elektronski i štampani mediji za predstavljanje Srbije kao turističke destinacije.
Kandidate mogu da predlažu firme, državni organi i institucije, udruženja i građani.
Prijave se, kako se navodi u konkursu, dostavljaju isključivo na onlajn popunjenom obrascu.
„Turistički cvet“ je nagrada Turističke organizacije Srbije koja se tradicionalno dodeljuje za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga. Kao i za doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma, fizičkim i pravnim licima u Srbiji.
Nagradu je ustanovio Turistički savez Srbije 21. juna 1982. godine i te godine je prvi put i dodeljena.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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