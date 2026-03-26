Prijatan dan pred Zaječarcima: Temperatura do 20°C

U Srbiji će danas biti toplo i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima, dok će temperatura biti od jedan do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, posle podne se očekuju u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima Srbije.

Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz pad temperature.

U Zaječaru nas danas očekuje pretežno oblačno vreme. Temperatura će se kretati od maksimalnih 20°C do minimalnih 8°C.

U narednih deset dana očekuje nas promenljivo vreme, uglavnom oblačno i kišovito. Kiša se prognozira od petka pa sve do sledećeg četvrtka. Biće i značajnih temperaturnih razlika.

Zajecaronline/tanjug/aladin.info

