PREUKUSNE HILANDARSKE VANILICE

21.08.2025.
foto:pinterest

Potrebno je:

  • 250 g margarina
  • 500 g mekog brašna
  • 60 g prah šećera
  • sok od 1 limuna
  • pekmez od kajsija

Priprema:

U jednoj posudi umutite margarin sa  šećerom pa dodajte limunov sok. Onda dodajte brašno i zamesite testo. Razvucite ga oklagijom na pola centimetra debljine. Vadite kalupom vanilice pa ih ređajte na pleh obložen pek papirom. Pecite u rerni na tihoj vatri, ali vodite računa da ostanu bele. Spajajte pekmezom po dva kružića, pa ih valjajte u prah šećer pomešan sa vanilom.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

