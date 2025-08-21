PREUKUSNE HILANDARSKE VANILICE

Potrebno je:

250 g margarina

500 g mekog brašna

60 g prah šećera

sok od 1 limuna

pekmez od kajsija

Priprema:

U jednoj posudi umutite margarin sa šećerom pa dodajte limunov sok. Onda dodajte brašno i zamesite testo. Razvucite ga oklagijom na pola centimetra debljine. Vadite kalupom vanilice pa ih ređajte na pleh obložen pek papirom. Pecite u rerni na tihoj vatri, ali vodite računa da ostanu bele. Spajajte pekmezom po dva kružića, pa ih valjajte u prah šećer pomešan sa vanilom.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

