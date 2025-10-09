Izdvajamo Svet Vesti

09.10.2025.
foto: (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Prekid vatre u Gazi počeće večeras nakon što vlada Izraela zvanično ratifikuje sporazum, saopštila je kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za Tajms of Izrael.

Kako je navedeno, izraelska vlada bi trebalo da glasa o meri u 18 časova po lokalnom, odnosno u 17 časova po srednjeevropskom vremenu.

Ova objava je usledila nakon što su pojedini izraelski mediji javili da je primirje počelo kad je sporazum potpisan, što je trebalo da se desi u podne u Egiptu.

Pozvali su se na vest Rojtersa koju je prenela egipatska državna televizija.

Izrael i Hamas su ranije danas saopštili da su se dogovorili o sporazumu o prekidu vatre i razmeni talaca, koji predstavlja prvi korak Trampovog plana za okončanje sukoba u Gazi, gde je poginulo više od 67.000 ljudi.

