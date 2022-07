Predstavljeni mnogobrojni kulturni programi na Felis Romulijani i program 55. Gitarijade

Na Feliks Romulijani, u kuli 19 sinoć je održana pres-konferencija na kojoj je bilo reči o planiranim kulturnim programima tokom leta.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je najavio gostovanje poznatog holivudskog glumca Džona Malkoviča na Feliks Romulijani 8. avgusta:

„Biće izvedena multimedijalna predstava „Paklena komedija -ispovest serijkog ubice“ u kojoj Džon Malkovič nastupa u pratnji Orkestra Bečke akademije i Vroclavskog baroknog orkestra. Naredne nedelje počinju radovi na pripremi parkinga, kako se ne bi desilo ono što se dogodilo nakon koncerta „Balkanike“ kada posetioci satima nisu mogli da napuste Romulijanu. Sada će biti više ljudi, ali će biti pripremljeno više parkinga za nekoliko hiljada automobila i uradiće se jednosmerni saobraćaj tako što će se do Romulijane dolaziti kao do sada, sa glavnog puta, a odlaziće se preko Magure do Zvezdana. Taj put će se proširiti, staviće se grebani asvalt, tako da će posetioci drugim putem moći da se vraćaju sa Feliks Romulijane. Očekuje se da će veliki broj ljudi doći na ovaj centralni kulturni događaj tokom avgusta, iako su predviđene ulaznice od 1000 dinara, jer ovako veliki projekat ne bi mogao drugačije da se realizuje“

Gradonačelnik Zaječara zahvalio je na finansijskoj pomoći „Eliksir grupi“ koja je pored GIZ-a najviše pomogla da Džon Malkovič gostuje na Romulijani. Zahvalio je takođe i zaječarskoj pivari, Štrabagu, i Zi Đinu iz Bora koji je pomogao da se smesti ekipa od 50-tak ljudi, koji, po zahtevima rajder liste, nisu mogli da se smeste u Zaječaru.

„Mislim da će ovo biti najsadržajnije kulturno leto od kada sam ja na čelu grada, a nisam od skoro tu, već od 2004 godine, evo skoro dve decenije. Izabrali smo da „Feliks Romulijana“ bude kruna i biser kulturnih dešavanja, međutim mi imamo svake nedelje po jedan ili dva događaja u seoskim mesnim zajednicama i ja sam ponosan na to. Gotovo da nema sela koje nema manifestaciju. U pitanju je možda četiri ili pet sela, ali će i ona imati manifestcije od iduće godine, bez obzira na to koliko su velika. Te manifestacije postaju sve značajnije i okupljaju na hiljade ljudi. Kruna tih događanja u selima biće „Bašta Balkana“ koja je od prošle godine postala i deo programa „Miholjsko leto“, koje finansira republika Srbija preko Ministarstva za brigu o selu.

Ničić je podsetio da se „Zaječarsko kulturno leto na Romulijani“ već odvija i pomenuo koncerte brazilskog i egipatskog pijaniste.

„U sve ovo se intenzivno uključio GIZ, nemačka razvojna agencija, koja finansira dosta programa i unapređenje kulturne infrastrukture. U toku je drugi tender za izgradnju vizitorskog centra na „Feliks Romulijani“ vredan 4,2 miliona evra. Ta sredstva mi nikada ne bismo mogli sami da obezbedimo. Tek nakon izgradnje vizitorskog centra moći ćemo da pozivamo veći broj ljudi i da dostojno promovišemo Feliks Romulijanu, jer sada nemamo infrastruktru koja je za to potrebna.

Već 3. avgusta na Romulijani je predviđen koncert Bore Dugića, 6 avgusta ,Festival tanga, a istog dana u zaječarskom teatru biće izvedena predstava francuskog pozorišta iz Lila. Koncert Pavline Radovanović, koja živi u enklavi u Orahovcu na Kosovu je 10. avgusta na Romulijani,18. avgusta predviđen je koncert „Beogradskog Džez seksteta“, a 21. avgusta Vonder stringsa. 19. i 20. avgusta u zaječarskom pozorištu gostovaće pozorišne predstave iz Niša i Smedereva. Gradonačelnik Ničić je pohvalio pozorište i muzej i istakao da zajedno sa turističkom organizacijom odlično rade svoj posao.