Predstava Vesne Stanković “Muž je kao čokolada”

28.08.2025.
foto:kulturakladovo.rs

Predstava Vesne Stanković “Muž je kao čokolada”

Veče posvećeno najvažnijim pitanjima u životu svake žene – Da li nam je muž zaista potreban?

Koje sve funkcije muž obavlja u braku? Prednosti i mane prosečnog muža… Da li je muž kao otrov, kao lek, kao sirće, kao pihtije, ili kao čokolada?

Vesna Stanković u ispovednoj formi, na sopstvenom primeru, od trenutka kad je krenula u potragu za mužem do svadbe na livadi sa 800 ljudi, kao i na primeru svojih najbližih prijateljica, daje odgovore na ova pitanja.

Stend ap Vesne Stanković je duhovita ispovest o glumičinoj potrazi za mužem. Na jedan veoma šarmantan način, glumica nas uvodi u svoj život, na veoma zabavan način, pripoveda o muškarcima koje je sretala na svom životnom putu, da bi najzad došla do muža, za koji ćemo tek na kraju predstave utvrditi da li je zaista kao čokolada.

Namenjeno i ženama i muževima. Predstavu možete gledati u Subotu, 30. avgusta 2025. godine u 19.30 časova na Letnjoj sceni Biblioteke u Kladovu.

Ulaz je slobodan.

Zajecaronline/kulturakladovo.rs/N.B.

