PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO: Saopštio je lepu vest za celu Srbiju!

Predsednik Vučić oglasio se nakon jučerašnjeg puštanja u rad brze pruge Beograd–Subotica.

– Ponosan na sve što smo uradili, nastavićemo da gradimo našu najlepšu Srbiju – istako je predsenik Vučić i podelio snimak na svom Instagram nalogu „avucic“.

Vučić je juče poručio građanima u Subotici da stvaraju istoriju, da će do Budimpešte stizati za sat i 35 minuta, a do Beograda za sat i 10 minuta i dodao da je posebno srećan što je brza pruga od Novog Sada do Subotice deo projekta koji je Srbija zajedno uradila sa Mađarskom.

– Ja sam dragi građani Subotice, ponosan na to, što mi danas ovde, vi pre svega, stvarate istoriju. Odavde do Budimpešte stizaćete za sat i trideset i pet minuta. Odavde do Beograda za sat i deset minuta – rekao je predsednik Vučić.

Vučić je u Subotici, nakon što je tamo stigao vozom iz Beograda za sat i 8 minuta povodom puštanja u rad pruge Novi Sad – Subotica, kazao da će ovo značiti i dalji dolazak investitora, onih koji će da ulažu u fabrike, ali i nove velelepne hotele.

– Nastavićemo da gradimo Suboticu, nastavićemo da gradimo i sever Bačke i čitavu Vojvodinu i čitavu našu najlepšu i jedinu Srbiju – saopštio je predsednik Vučić.

