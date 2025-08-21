PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO Poslao snažnu poruku građanima Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je odlučnu poruku u videu objavljenom na svom Instagram nalogu, poručujući da će Srbija pobediti u suočavanju sa spoljnim pritiscima.

– „Činiće vam se da ne postojimo. Činiće vam se da smo poraženi“, rekao je Vučić i dodao:

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)



– „U jednom trenutku videćete svu odlučnost države Srbije. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da vratimo red, mir i poredak u našu zemlju. I to ćemo da uradimo. Suprotstavićemo se svim spoljnim pritiscima, svima koji nam prete i koji nas upozoravaju šta sme, a šta ne sme da se radi. Do sada smo od njih videli pokušaje unošenja haosa u našu zemlju – i pobedićemo.“

Vučić je ovom porukom naglasio spremnost Srbije da čuva stabilnost i suverenitet svoje države, uprkos izazovima i pritiscima spolja.

