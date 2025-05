Predsednik Vučić presekao

Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju 80. godišnjice Dana pobede u Moskvi.

Međutim, put do ruske prestonice je bio sve samo ne normalan.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da su pojedini ministri u Vladi tražili da se uvedu recipročne mere. Zemljama koje su zabranile prelet predsedničkog aviona.

Predsednički avion nije imao dozvolu Letonije i Litvanije za prelet. “Usled političke osetljivosti u koju svrhu se obavlja let”. Te je delegacija koju je predvodio Vučić morala zaobilaznim putem.

Predsednik je najpre iz Beograda krenuo za Azerbejdžan i sleteo u Baku. Naime, gde je nekoliko časova čekao dozvolu za nastavak leta. Kako bi stigao na Dan pobede.

Sve se događalo, nekoliko dana nakon što je predsednik Vučić zbog ozbiljnih zdravstvenih problema prekinuo posetu Americi. Predsednik je hitno morao da se vrati u Srbiju.

– Utoliko je strašnija ta igra sa tim zabranama preletanja vazdušnog prostora. Zbog čega su pojedinci u Vladi Srbije tražili da uvedemo recipročne mere. Pa je opet predsednik Vučić bio protiv toga – rekla je Ana Brnabić gostujući u Kolegijumu na Informer televiziji.

Ona je istakla da je Vučić uprkos svima i svemu ispunio obećanje dato predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.

-A oni su naterali čoveka koji je imao ozbiljan zdravstveni problem da putuje preko sedam gora. Sedam mora, da se dovija, sleće, čeka dozvolu za prelet. I da taj put traje deetak sati umesto dva i po sata. Bez obzira na sve to, on je našao način da sve to prevaziđe. I ispuni obećanje. To pokazuje njegovu hrabrost. I odlučnost i to koliko drži do svoje reči – istakla je predsednica Skupštine.

