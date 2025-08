PREDSEDNIK VUČIĆ OTKRIO U KAKVOM JE STANJU MINISTAR GLIŠIĆ: „Bolje je, pomera ruku i nogu“

Predsednik Aleksandar Vučić gostuje na jednoj televiziji.

Tom prilikom, predsednik je izneo najnovije informacije o stanju ministra Darka Glišića koji je imao moždani udar u live emisiji.

– Darko je dobro, uslovno govoreći, mnogo bolje. Govori, još to nije potpuno normalno, ali je divno što govori. Pomera i desnu ruku i nogu, što su velike promene. Na skeneru se videlo da je došlo do cepanja vratne karotide koja je pravila hematom u mozgu dok se nije zgrušao i napravio moždani udar. Sreća je da se to dogodilo u Beogradu, i to je pitanje o kojem sa razgovarao sa Lončarom – kako da rešavamo pitanje Hitne pomoću i udaljenim mestima. Moramo Hitnu službu da opremimo helikopterima. Zdravlje ljudi mora da nam bude prioritet, da svako može takvu zaštitu da dobije.

