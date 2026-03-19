Predsednik Vučić o energentima: ”Imamo više rezervi nego svi u našem regionu”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ima više rezervi energenata nego svi u našem širem regionu, ali da je energetska situacija u svetu i dalje veoma komplikovana.

Na konstataciju novinara da je u Sloveniji uvedeno ograničenje za kupovinu goriva, Vučić je kazao da je to sitnica i da će biti mnogo gore od toga.

“Pitajte Engleza šta će da rade za mesec dana. Za samo mesec dana”, rekao je Vučić, a na na pitanje da li je Srbija u izlaznoj ili bezizlaznoj situaciji, Vucić je rekao da imamo veće rezerve proporcionalno broju stanovnika i potrošnji.

“Svi ostali imaju manje rezerve nego mi. To je sve što mogu da vam kažem”, rekao je Vučić.

Govoreći o samitu u Briselu, Vučić je kazao da oni moraju da govore o migracijama i da će tu biti različitih stavova s jedne strane istoka i dobrog dela zapada Evrope u odnosu na neke mediteranske zemlje.

“Biće žestok antimigracioni narativ s jedne strane i nešto drugačiji s druge strane. Imaćete (temu) i oko konkurentnosti. O kakvoj konkurentnosti pričamo kad pola zemalja neće da ima naftu, neće da ima gas ili će da ima po najvišim mogućim cenama. Šta će da vam radi hemijska industrija, šta će da vam radi cela industrija? Imaćete takođe priču da li će Ukrajina da dobije zajam od 90 milijardi ako Mađarska to onemogući, da li će Mađarska za to da traži da se pusti nafta ruska kroz Družbu ili ne, pretpostavljam nisam siguran, ali pretpostavljam. Ukrajinci i Evropa to ne daju, Mađari neće dati zeleno svetlo za to. Idete u pravcu kompletnog haosa, svuda”, ocenio je Vučić.

Kako je rekao, plaši se šta će da bude za mesec dana ili dva.

“Pri tome imamo više rezervi nego svi u našem regionu i kad govorim o našem regionu ne govorim samo o zemljama bivše Jugoslavije govorim i značajno šire, pri tome ne zaboravite da mi nemamo more, i da tamo gde imamo prijatelje gde mogu da nabavim tankere i na lične veze da je veoma komplikovano prolazak do Konstance zbog sukoba Rusa i Ukrajinaca, a da ne kažem posebna osiguranja su potrebna pa onda Dunavom na barže pa kakav nam je vodotok Dunava i sve tako dalje ili ću da idem u neku drugu luku sve za džabe da obezbedim tankere za Srbiju ili po najpovoljnijim cenama”, rekao je Vučić.

On je istakao da je potrebno vreme, a da ne priča, kako je rekao, da se desi nešto oko prekida gasa.

“Ne zaboravite da nam i to tek sledi 31. marta. To je za koji dan. Deset dana, koliko? Dakle, mnogo komplikovana situacija”, rekao je Vučić.

Na pitanje novinara o poseti predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić Briselu i susretima sa predstavnicima EU, Vučić je rekao da je Srbija na evropskom putu, ali da trenutno ima važnijih tema od toga.

”Ana dobro obavlja taj posao, mi smo na evropskom putu i nastavićemo to da radimo. Čuo sam se sa Anom dva puta, rekla mi je sve, super što je bila na EPP-u (Evropska narodna partija), sve odlično, ali to je sad 15. tema, uopšte ne mogu time da se bavim”, rekao je Vučić.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.