Predsednik Vučić kritikovao fudbalere Zvezde: Sramota je izgubiti 4:0, pa reći da nisi fasciniran rivalom!

Vučić kritikovao fudbalere Zvezde!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se prilikom otvaranja obilaznice kod Gornjeg Milanovca dotakao i sportskih tema i kritikovao fudbalere Zvezde. Predsedniku se nisu svidele pojedine izjave igrača nakon meča, koji su i pored poraza poručili da nisu fascinirani igrom protivnika.

Takav stav Vučić je danas oštro kritikovao.

“Sramota me je i kada Zvezdini igrači, kada izgube 4:0, kažu nisu fascinirani onima koji su ih savladali. To je kao kada izgubite od nekoga 10 ili 15 puta i više od toga, pa niste fascinirani onim koji vas je toliko puta pobedio. To je gubitnička filozofija. Vam već vam rekao, verujte pobedniku“, rekao je Vučić.

Deluje da su reči predsednika Srbije direktan odgovor kapitenu Urošu Spajiću, koji je nakon meča izjavio sledeće:

“Želeli da obradujemo navijače i pokažemo se u pravom svetlu, da možemo da igramo sa ovim ekipama. Inter nije ničem specijalno oduševio ni iznenadio. Mi smo im poklanjali od starta. Primili smo iz svlačionice gol iz slobodnjaka. Videli smo da možemo da igramo, puštali su nas, stvarali smo polušanse. Jednostavno, te greške su nedopustive, na ovom i svakom nivou se to ne prašta. Ne smemo to da dozvoljavamo sebi. Krivo mi je, jer smo dali dosta energije, želeli najbolje, ali tako se nekada namesti i to je to, idemo dalje. Ne smemo da dozvolimo da nam se ponavljaju ovakve greške, one su nedopustive, zabranjene! Naučićemo iz svojih grešaka, rašćemo iz toga, moraš da veruješ u sebe. To nam je u nekim fazama falilo“, rekao je Spajić.

Zanimljivo je da je baš kapiten bio jedan od onih koji su najviše grešili u pomenutoj utakmici. Bio je direktan krivac za treći pogodak Intera kada mu je loptu oduzeo Mehdi Taremi, a nakon toga Lautaro Martinez pogodio mrežu.

ZaječarOnline/Sport.org.rs/O.B.