PREDSEDNIK SRBIJE U BRANIČEVSKOM OKRUGU Vučić: Male porodične kompanije su spas za Srbiju

PREDSEDNIK SRBIJE U BRANIČEVSKOM OKRUGU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Braničevskom okrugu. Predsednik je posetu započeo obilaskom poljoprivrednog gazdinstva “Panta Klas” u selu Žabari, gde je istakao da su male porodične kompanije osnova za zdravu ekonomiju.

Posle Žabara predsednik Vučić otišao je u Petrovac na Mlavi, gde obilazi proizvodni pogon u izgradnji pekare “IP Milanović”.

Veliki broj građana dočekalo je predsednika u Petrovcu na Mlavi.

Uložićemo preko 2 miliona evra u puteve, jedan jeste prema Svilajncu, drugi prema Ždrelu.

Obilazak gazdinstva "Panta Klas" u Žabarima

Posetu Braničevskom okrugu predsednik Vučić započinje obilaskom poljoprivrednog gazdinstva “Panta Klas” u selu Žabari u opštini Aleksandrovac.

– Sada početkom marta radimo put Žabari-Brzohode, 4,4 km. Ostaje nam da zamenimo azbestne cevi za vodovod. To je 2,4 miliona. Ono što mi možemo brzo da uradimo je put, i škola – rekao je Vučić okupljenim građanima.

Komentarišući gazdinstvo “Panta Klas”, Vučić je istakao da su uspeli da uđu u prvih 100 kompanija u Srbiji.

– Mnogi ljudi ne znaju kakve sve mogućnosti imaju. Oni su mnogo toga sami uradili, mi smo tu da pomognemo. Imaju 300 sa 300 hektara, žitarice.

Proizvode izvoze kako u Srbiji, tako i u Albaniji i Severnoj Makedoniji.

– Imaju 20 zaposlenih. Znate li šta je to za Žabare? To treba da nam bude san, da imamo puno kompanija sa po 10-20 zaposlenih. To je napravilo nemačko čudo. Svi koji dolaze svi su uspešne porodične kompanije. Porodične kompanije se čuvaju. Takvih kada imate na desetine hiljada onda imate najzdraviju ekonomiju.

– Tekstil će sada da ode, jer kod nas nisu više niske plate. A kada je kompanija porodična, onda će da se bori za sve. Te kompanije imaju budućnost.

– Neće ljudi da rade teške poslove. Hoće svi da imaju velike plate a da rade što manje. Kod nas se ponovo javila ideja o samoupravljanju. To ne može da opstane. Nama na EXPO-u 75% radnika su stranci, ne vlasnici nego radnici. Nemamo toliko radnika. Onaj na građavini mora da radi na -5, -6, a svi hoće da rade u toplom, za više para. Zato su ovakve kompanije za nas spasonosne.

U Centru za kulturu „Dragan Kecman” u Kučevu, Vučić će od 14.00 razgovarati sa građanima.

Predsednik će zatim, od 15.30 u selu Šuvajić u opštini Golubac obići poljoprivredno gazdinstvo i preduzeće za preradu mesa „Nele Komerc“.

U selu Carevac u opštini Veliko Gradište od 16.00 sati planiran je obilazak gazdinstva porodice Vujović i kompanije za preradu voća i povrća „Nero-Eko-Imuno-Koncept”.

Poseta predsednika Srbije Braničevskom okrugu završava se u Požarevcu, gde će se u Sportskom centru obratiti građanima.

ZaječarOnline/Alo/O.B.