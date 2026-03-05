Predsednik Srbije sutra na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Države Libije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom.

Sastanak će biti održan u 11.45 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Pre toga, Predsednik Vučić će se sastati sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom, u 10 časova, zatim sledi sastanak sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom, u 11 časova.

Zajecaronline/Tanjug

