PREDSEDNIK SRBIJE SE OBRAĆA JAVNOSTI! Vučić: „Mi ne smemo da budemo kao oni, ovo je skup podrške našem narodu na KiM“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o udarnim političkim temama.

– Mislim da ljudi dobro razumeju šta je to što se događa. Znam da ljudi koji dolaze danas dolaze da pozdrave momke sa KiM koji dolaze na veliki skup u Novom Sadu.

– Drugo, ti ljudi koji su Pionirskom parku tu su 8-9 meseci. Nikada nikog nisu dirali, napali, vređali, ili upucali. Neki drugi su došli da bi ih provocirali. Napali su ih prvo upucavanjem, a zatim i fizički palicama, kamenicama… Nikoga oni nisu napali.

– Ono što molim organizatore, jer ne učestvujem u tom skupu, da one koji dočekuju Srbe sa KiM. Jednako pravo oni imaju kao i oni koji su dočekivali ljude Sulejmana Ugljanina. To nije skup podrške meni, to je skup podrške našem narodu, politici mira stabilnosti, drugačijoj politici od one koju zahtevaju blokaderi.

– Mi moramo da se razlikujemo od onih koji svakoga dana žele krvoproliće i sukobe. Ne samo da ne sme da bude ružne reči o gospođi Hrki, već ni o kome drugom. Mi ne smemo da budemo kao oni. Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje. Moja molba je da prekine štrajk glađu jer to smatram veoma važnim i za njem život, i stanje u društvu, kao što to molim i Mrdića i veterane.

– Taj skup, kad god bude danas, ne sme da bude skup protiv bilo koga. Mora da bude skup podrške srpskom narodu sa KiM, zahvalnost momcima koji treći put dolaze pešice za Beograd, a produžiće do Novog Sada.

– Mi moramo da se izborimo za pristojnu i normalnu Srbiju.

Na pitanje o izjavi urednika RTS-a Ivana Plavšića, Vučić je rekao:

– Taj čovek je urednik na RTS, koji želi smrt većine građana Srbije, i njohovoj deci. Ja sam i ranije rekao da su te noćne vesti jeziva propaganda a ne vesti. To je slika i prilika dobrog dela RTS i u šta se to sve pretvorilo. I zato smo i držali skupove ispred RTS, i što smo još 12. aprila upozoravali da je RTS učesnik previranja. Ali da dođete i preklinjete nečiju decu, izvinite, ali stvarno mislim da je nemoguće da za takvu osobu kažete da je normalna.

– Sa druge strane, oni ne žele izbore. Pogrešno misle da su jači od nekoga i da mogu da rade šta hoće. Ali mi ne smemo to da im pokazujemo, jer moramo da čuvamo njih i Srbiju od sukoba. Izdražali smo godinu dana terora da niko nije strdao, zamalo su ubili Milana Bogdanovića.

– Verujem da ljudi to razumeju. Zato samo mirno prema političkim protivnicima, to su naše sestre i braća.

– Većinska strana mora da pokaže odgovornost.

– Kada su napadali Pionirski park bilo ih je tri puta manje nego ljudi u parku. Srećom pa postoji odgovornost kod ljudi koji ne žele sukobe.

– Ovo je njihov poslednji pokušaj da na račun emocija prema majci izazovu sukobe. Mi moramo da budemo mirniji, i da pokažemo razumevanje, i pružamo ruku prema drugoj strani.- I ako mogu vas da zamolim, nemojte da pratite Hrku do poslastičarnice Pelivan, da li je jela ili nije. To nije fer i nije važno. Dovoljno je što najveći deo dana provodi ispod šatora. Nema potrebe za tim da li je ušla ovde ili onde. Pustite ženu, doći će vreme kada ćemo svi moći da razgovaramo na racionalnom nivou. Neko želi da iskoristi emocije.Na pitanje o napadu blokadera na profesora Mašinskog fakulteta, Vučić je rekao da je ta slika poražavajuća.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/informer/N.B.

