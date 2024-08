Predsednik Francuske završio dvodnevnu posetu Srbiji

Predsednik Francuske završio posetu Srbiji

Predsednik Francuske Emanuel Makron završio je dvodnevnu posetu Srbiji. Sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu ispratio ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dvojica predsednika su se srdačno pozdravila, nakon čega je francuski predsednik ušao u avion.

Prethodno su se dvojica predsednika obratila na aerodromu na ceremoniji otkrivanja ploče povodom završetka radova na modernizaciji Aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu.

Otkrivanjem plakete obeležava se završetak ključnih radova u okviru projekta modernizacije i proširenja beogradskog aerodroma kojim upravlja kompanija “Belgrejd erport”.

Vučić je na aerodromu, kojim upravlja francuska kompanija Vansi erports, istakao da je aerodrom imao u prvih šest meseci ove godine rast broja putnika od 13 odsto. Izrazio je očekivanje da će već ove godine broj putnika premašiti devet miliona.

“Naš je zadatak bio da do 2027. to bude ukupno 10 miliona, verujemo da će to biti mnogo ranije. To ne bismo mogli da Vansi nije na izuzetan, odgovoran i ozbiljan način uradio svoj posao”, rekao je Vučić.

Drugog dana posete, francuski predsednik je posetio Novi Sad, obišao Galeriju Matice srpske i obratio se na Forumu o veštačkoj inteligenciji “Inovirajmo zajedno u Evropi”, u kompaniji “InGrid-Schneider Electric LLC” u Novom Sadu zajedno sa predsednikom Srbije.

Predsednik Francuske započeo je juče svoju posetu Srbiji.

Na aerodromu ga je dočekao Vučić, a nakon toga je za francuskog predsednika i delegaciju iz Francuske bio priređen svečani doček u Palati Srbija uz najviše državne počasti.

Tokom jučerašnje posete Makrona potpisano je i 12 dokumenata između dve zemlje.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.