Predavanje o Nikoli Pašiću 13. oktobra u Zaječaru

Povodom veka od smrti Nikole Pašića, u utorak, 13. oktobra, u Čitalištu Biblioteke u Zaječaru, biće održano predavanje pod nazivom „Nikola Pašić – državnik i političar: Od zaječarskog buntovnika do ministra predsednika“.

Na temu „Nikola Pašić – državnik i političar: Od zaječarskog buntovnika do ministra predsednika“ govoriće predavač Aleksandar Lukić, koji dolazi sa Instituta za noviju istoriju Srbije.

Početak je u 18 sati.

Zajecaronline/Maticna biblioteka “Svetozar marković” Zaječar/N.S.

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