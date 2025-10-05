PRAVOSLAVNI VERNICI DANAS SLAVE DVA VELIKA SVECA: Evo šta treba danas obavezno da uradite za zdravlje svojih najbližih

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog sveštenomučenika Foku i svetog proroka Jonu.

U životopisu Svetog proroka Jone se navodi da je bio sin udovice u Sarepti Sidonskoj, koga je prorok Ilija vaskrsao iz mrtvih.

Sveti sveštenomučenik Foka je svojim primerom i božanskim rečima preobratio u pravu veru mnoge idolopoklonike.

Prema predanju Sveti prorok Jona bio je bačen u more, nakon čega je završio u utrobi kita.

Svojim trodnevnim prebivanjem u utrobi kita sv. Jona predobražavao je trodnevno prebivanje Hrista u grobu, a njegovo spasenje iz utrobe kita – vaskrsenje Gospoda iz mrtvih.

Sveti sveštenomučenik Foka episkop Sinopski se od mladosti podvizavao u svim hrišćanskim dobrodeteljima.

Kao episkop u svome mestu rođenja, u gradu Sinopu, na obali Crnoga Mora, primerom i rečima božanskim utvrdio je pravoverne u veri i obratio u veru pravu mnoge idolopoklonike.

Okamenjeni neznabošci behu ispunjeni gnevom na Foku svetoga.

I Gospod predoči Foki mučeničku končinu kroz jednu viziju. Naime: vide Foka goluba svetla kako sleti s neba noseći u ustima svojim krasan venac od cveća, i kako spusti venac na glavu njegovu. I ču Foka glas od goluba: „čaša tvoja napuni se, i treba da je ispiješ!“

Iz te vizije saznade ugodnik Božji, da mu treba uskoro za Hrista postradati. I ne ustraši se, nego s blagodarnošću Bogu pripremaše se za muke.

Uskoro posle toga neki knez Afrikan uze Foku, naloži na njega ljute muke; sve mu telo isprebija i izranjavi, pa posle tamnovanja baci ga u ključalu vodu, u kojoj ovaj hrabri Hristov vojnik skonča zemni život i preseli se u radost Gospoda svoga.

Postrada u vreme cara Trajana.

Zajecaronline/Alo/I.R.

