Pranje kose: Frizeri otkrivaju iznenađujuću istinu – bolje ujutru ili uveče?

Iako većina ljudi preferira jutarnje pranje, profesionalni frizeri sve češće preporučuju večernju rutinu, i to ne samo zbog praktičnosti, već i zbog zdravlja kose i kože glave.

Tokom dana kosa je izložena brojnim spoljnim uticajima kao što su prašina, zagađenje, znoj i proizvodi za stilizovanje. Sve ove nečistoće se nakupljaju i mogu učiniti kosu teškom, masnom i beživotnom.

Pranje kose uveče pomaže da se uklone sve naslage i omogućava koži glave da se očisti i vrati prirodni balans pre spavanja.

Noć je period kada telo ulazi u fazu oporavka, pa se i koža glave regeneriše. Kada je kosa čista pre spavanja, stvara se idealno okruženje za prirodnu hidrataciju i obnovu dlake, što doprinosi jačoj i zdravijoj kosi.

Još jedna prednost večernjeg pranja je lakše stilizovanje ujutru. Kosa je tada „smirenija“, mekša i podatnija, pa je potrebno manje korišćenja fena, pegle ili figara, čime se smanjuje rizik od oštećenja.

Greška koju mnogi prave

Iako je večernje pranje korisno, stručnjaci upozoravaju na jednu čestu grešku – spavanje sa mokrom kosom.

Mokra dlaka je podložnija lomljenju, a trenje o jastuk može izazvati oštećenja i naelektrisanje kose. Takođe, vlaga može narušiti balans kože glave i izazvati neprijatnosti. Zato je važno kosu dobro osušiti pre odlaska na spavanje.

Iako ne postoji univerzalno pravilo, pranje kose uveče može biti jednostavan i efikasan način da poboljšate njen izgled i zdravlje. Ipak, ključ leži u pravilnoj nezi, redovnom pranju i zdravim navikama koje dugoročno daju rezultate.

Zajecaronline/Alo!

