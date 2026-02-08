POZNATI PEVAČ OTET U BEOGRADU?! Odvezli ga kolima i tražili 20.000 evra?!

Pevač Daniel Kajmakoski navodno je otet, prenose domaći mediji.

Prema izveštajima, nepoznati izvršioci su ga vezali, vozili u njegovom automobilu i potom zahtevali otkup u iznosu od 20.000 evra. Za počiniocima se još uvek intenzivno traga.

– Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli – otkriva izvor za domaće medije.

Ko je Daniel Kajmakoski?

Daniel Kajmakoski rođen je u Strugi u današnjoj Severnoj Makedoniji 1983. godine. Sa šest godina se sa roditeljima preselio u Beč gde je i odrastao.

Postao je poznat učešćem i pobedom u jednom muzičkom takmičenju. Predstavljao je Makedoniju na Pesmi Evrovizije 2015. godine.

Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji ostvario je kao kompozitor pesme „Više se ne vraćaš“ (mak. Ne se vrakaš) koju je 2010. napisao za popularnu makedonsku pop pevačicu Karolinu Gočevu. Karolina je tu pesmu otpevala uz pratnju na gitari Vlatka Stefanovskog.

Sa pesmom Lisja esenski Kajmakoski je trijumfovao na nacionalnom izboru Makedonije za Pesmu Evrovizije 2015. u Beču i tako postao 16. po redu predstavnik ove zemlje na Pesmi Evrovizije. Nije se plasirao u finale.

