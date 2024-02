Poziv na akciju za podršku neformalnim grupama u rešavanju lokalnih problema – Info sesije u Istočnoj Srbiji

Neformalne grupe u Srbiji imaju priliku da se prijave za podršku putem programa “Program podrške neformalnim grupama“. Ovaj poziv predstavlja deo projekta “EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji”, vođen od strane Beogradske otvorene škole, sa ciljem osnaživanja procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz podršku civilnom društvu i aktivno učešće van sistema javne uprave.

Za neformalne grupe iz južne i istočne Srbije (okruzi: Borski, Zaječarski, Pomoravski, Braničevski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Nišavski, Toplički, Rasinski) prijave možete izvršiti preko REURC ENECA i njihovih posredničkih organizacija TOC, Nexus Vranje i Proaktiv. Program pruža finansijsku i mentorsku podršku grupama koje žele rešavati konkretne probleme u svojim zajednicama. TOC iz Zaječara će u narednom periodu pružati pružati podršku neformalnim grupama iz Zaječarskog, Borskog, Pomoravskog i Braničevskog okruga, a u kojima će ukupno biti podržano 10 neformalnih grupa.

Program omogućava grupama pojedinaca, koje broje najmanje tri člana i koje su državljani Srbije, da se prijave sa projektima usmerenim ka rešavanju lokalnih izazova. Neformalne grupe ne moraju biti registrovane kao udruženja građana i ne zahtevaju prethodno iskustvo.

Aktivnosti koje se podržavaju u okviru ovog programa uključuju kampanje za podizanje svesti, uređenje javnih prostora ili angažovanje zajednice kroz različite formate poput peticija, tribina i uličnih akcija.

Grupama je na raspolaganju finansijska podrška do 235.000,00 RSD, a podršku će pružati posredničke organizacije EU Resurs centra kroz programski i finansijski segment. Projekti će se realizovati u periodu od tri do pet meseci, od 1. maja do 30. septembra 2024. godine.

KAKO SE PRIJAVITI?

Neformalne grupe mogu dostaviti svoje prijave elektronskim putem do 6. marta 2024. godine. Prijave trebaju sadržavati popunjen prijavni formular, predlog budžeta projekta i izjavu neformalne grupe. Sve neophodne obrasce za preuzimanje možete pronaći OVDE.

INFO SESIJE PROGRAMA PODRŠKE

TOC Asocijacija za razvoj održivih zajednica iz Zaječara kao posrednička organizacija REURC ENECA održaće info sesije info sesije tokom februara kako bi pružile dodatne informacije o pozivu.

Info sesije će biti održane po sledećem rasporedu:

Za Borski okrug – Bor – 26. februar 2024. godine, 14 sati, prostorije IT centra Bor, Nikole Pašića

Za Braničevski okrug – Požarevac – 27. februar 2024. godine, 11 sati, Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ Požarevac

Za Pomoravski okrug – Jagodina – 27. februar 2024. godine, 15 sati, prostorije Crvenog krsta Jagodina, Braće Dirak 48

Za Zaječarski okrug – Zaječar – 28. februar 2024. godine, 14 sati, Prostor za POMAK, Generala Gambete 44, 8. sprat

Za info sesije svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem kratkog formulara.

Sve dodatne informacije o ovom pozivu mogu se pronaći u Smernicama za učešće u Programu podrške neformalnim grupama OVDE, kao i kontaktiranjem TOC-a kao posredničke organizacije na telefon 069 444 10 91, ili putem elektronske pošte konkurs@toc.rs.