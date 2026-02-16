Povoljni krediti za poljoprivrednike uskoro dostupni – poznati rokovi i uslovi prijave
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede završilo je izmene Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.
Time je stvoren pravni osnov da već krajem nedelje bude raspisan javni poziv za novi ciklus povoljnih poljoprivrednih kredita po kamatama koje ostaju iste kao i prethodne godine, saopšteno je iz tog ministarstva.
Kako se navodi, fiksna kamatna stopa iznosi 3 odsto na godišnjem nivou, odnosno 1 odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini i koje je ženskog pola, a nula odsto za nabavku đubriva.
Razliku do pune tržišne kamate subvencioniše država, što ove kredite, kako naglašavaju u ministarstvu, čini jednim od najpovoljnijih izvora finansiranja na domaćem tržištu.
U saopštenju se precizira da fizičko lice, odnosno nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, a pravno lice pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.
Kreditna podrška namenjena je finansiranju tekuće proizvodnje i investicija, od nabavke mehanizacije i opreme, do kupovine stoke i obezbeđivanja obrtnih sredstava.
“Cilj je da poljoprivredna gazdinstva lakše premoste sezonske troškove, unaprede proizvodnju i uđu u novi ciklus sigurnije i stabilnije”, naglašava se u saopštenju.
Izmenama pravilnika, kako se dodaje uvodi se obavezan javni poziv, kako bi ceo postupak bio transparentan i jasan za sve učesnike.
Poljoprivrednici će zahtev podnositi direktno banci koja ima ugovor sa resornim ministarstvom, u roku koji bude definisan javnim pozivom.
Istovremeno, produženi su rokovi za dostavljanje dokumentacije nakon puštanja kredita za nabavku životinja, čime se izlazi u susret stočarima i specifičnostima njihove proizvodnje.
Ministar Dragan Glamočić rekao je da su ovakve kamate jasna poruka da država stoji uz svoje poljoprivrednike.
“Želimo da poljoprivrednici u novu proizvodnu sezonu uđu mirni i finansijski stabilni. Naš cilj je da novac bude dostupan onda kada je najpotrebniji, u trenutku setve, nabavke stoke i novih investicija”, istakao je on, piše B92.
Glamočić je dodao i da se izmenama pojednostavljujemo procedure i daje više vremena proizvođačima da uredno ispune svoje obaveze.
“Hoćemo da sistem bude jasan, transparentan i fer prema svima”, naglasio je on.
Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je sve poljoprivredne proizvođače da se već sada obrate komercijalnim bankama koje sarađuju sa ministarstvom, da se informišu o uslovima i pripreme dokumentaciju, kako bi spremno dočekali objavljivanje javnog poziva.
“Država nastavlja da stoji uz poljoprivrednike, obezbeđujući stabilan i povoljan pristup finansijama tamo gde se proizvodi hrana i stvara nova vrednost”, zaključuje se u saopštenju.
