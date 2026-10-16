Povodom obeležavanja Svetskog dana hrane, akcija preventivnih pregleda u Gamzigradu i Zvezdanu
Zajednička akcija obeležavanja Svetskog dana hrane, Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i Zdravstvenog centra Zaječar, pod nazivom „Inovativna rešenja danas za bolju hranu sutra”, biće organizovana danas u Gamzigradu i Zvezdanu.
Akcija će biti sprovedena prema sledećem rasporedu: u Gamzigradu će biti organizovana od 8 do 10 i 30 časova, dok će u Zvezdanu biti realizovana od 11 do 14 časova.
Meštani će moći da izmere krvni pritisak, provere nivo šećera u krvi, urade EKG pregled srca. Takođe će moći da obave preventivne preglede u skladu sa organizacijom akcije i procenom zdravstvenog stanja, da dobiju savete zdravstvenih radnika o faktorima rizika za nastanak najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti, kao i o značaju njihovog blagovremenog otkrivanja i prevencije. Moći će da dobiju stručne savete i pouzdane informacije o principima pravilne ishrane i značaju zdravih navika u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i zdravstveno-promotivni materijal sa stručnim i korisnim informacijama o pravilnoj ishrani i očuvanju zdravlja.
Zajecaronline/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
Dodaj komentar