Povodom obeležavanja Svetskog dana hrane, akcija preventivnih pregleda u Gamzigradu i Zvezdanu

Zajednička akcija obeležavanja Svetskog dana hrane, Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i Zdravstvenog centra Zaječar, pod nazivom „Inovativna rešenja danas za bolju hranu sutra”, biće organizovana danas u Gamzigradu i Zvezdanu.

Akcija će biti sprovedena prema sledećem rasporedu: u Gamzigradu će biti organizovana od 8 do 10 i 30 časova, dok će u Zvezdanu biti realizovana od 11 do 14 časova.

Meštani će moći da izmere krvni pritisak, provere nivo šećera u krvi, urade EKG pregled srca. Takođe će moći da obave preventivne preglede u skladu sa organizacijom akcije i procenom zdravstvenog stanja, da dobiju savete zdravstvenih radnika o faktorima rizika za nastanak najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti, kao i o značaju njihovog blagovremenog otkrivanja i prevencije. Moći će da dobiju stručne savete i pouzdane informacije o principima pravilne ishrane i značaju zdravih navika u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i zdravstveno-promotivni materijal sa stručnim i korisnim informacijama o pravilnoj ishrani i očuvanju zdravlja.

Zajecaronline/N.S.

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