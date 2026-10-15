Hapšenje: Na zaštićenom području Crne Trave sakupili i prodali 21 tonu divlje borovnice, stekli više od 2 miliona dinara

Policija u Leskovcu je uhapsila Ž. M. (1980) i D. M. (1975) iz Crne Trave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela oštećenje životne sredine i nedozvoljena trgovina.

Kako navode iz MUP-a, oni se sumnjiče da su u julu i avgustu, bez ovlašćenja za trgovinu, na zaštićenom području u opštini Crna Trava, na površini od oko 23 hektara sakupili oko 21 tonu divlje borovnice, koja spada u zaštićene biljne vrste.

Prodajom divlje borovnice, kako se ističe, sumnja se da su pribavili sebi imovinsku korist od 2,6 miliona dinara.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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