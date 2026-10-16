ZC Zaječar: Zbrinuti povređeni u saobraćajnim nezgodama, jedno lice upućeno u UKC Niš

Tokom proteklog dana, odnosno u četvrtak, 15. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 35 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 32 puta, od toga je 20 intervencija bilo u službi, dok je 12 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 115 školske dece i 64 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 15 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U ZC Zaječar zbrinuti su povređeni iz dve saobraćajne nezgode. Četvoro povređenih je prevezeno u UC Zaječar, gde je troje zbrinuto u UC i na odeljenju ortopedije. Dok je jedno lice, zbog

kompleksnosti i težine povreda, upućeno u UKC Niš, radi daljeg lečenja i dijagnostike.

U zaječarskom porodilištu je rođena jedna devojčica.

Zajecaronline/N.S.

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