Astro prognoza za 16. oktobar: Dok jedan znak može da dobije dobre vesti o novcu, drugog očekuje razgovor koji bi mogao da promeni sve
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OVAN
Ne ulazite u rasprave koje vam oduzimaju energiju. Na poslu se otvara prilika koju ne treba olako odbaciti.
BIK
Moguće su povoljne vesti vezane za novac. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji donosi olakšanje.
BLIZANCI
Poziv ili poruka mogli bi da vas iznenade. Ne otkrivajte svima svoje planove dok ne budete sigurni u sledeći korak.
RAK
Porodica i ljubav dolaze u prvi plan. Nešto što vas je dugo mučilo konačno bi moglo da dobije svoj odgovor.
LAV
Pred vama je dan u kojem možete da zablistate. Iskoristite priliku da pokažete svoje sposobnosti i izborite se za ono što zaslužujete.
Astro prognoza za 16. oktobar: Dok jedan znak može da dobije dobre vesti o novcu, drugog očekuje razgovor koji bi mogao da promeni sve
DEVICA
Obratite pažnju na detalje, naročito kada je reč o poslu i novcu. U ljubavi je vreme da razjasnite ono što prećutkujete.
VAGA
Osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da se pojavi u vašem životu. Dobro razmislite da li zaslužuje još jednu šansu.
ŠKORPIJA
Intuicija vam pomaže da prepoznate nečije prave namere. Ne donosite važne odluke pod pritiskom drugih ljudi.
STRELAC
Neočekivana vest mogla bi da vam otvori nova vrata. Budite spremni da prihvatite promenu koja vam ide u korist.
JARAC
Poslovne obaveze zahtevaju dodatnu pažnju, ali vaš trud može biti primećen. Ne dozvolite da vam tuđe raspoloženje pokvari dan.
VODOLIJA
Ljubavni život donosi zanimljiv obrt. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju osobu koja će im brzo privući pažnju.
RIBE
Pred vama je dan pun emocija i važnih razgovora. Slušajte svoje srce, ali nemojte zanemariti činjenice.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
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