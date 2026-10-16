Astro prognoza za 16. oktobar: Dok jedan znak može da dobije dobre vesti o novcu, drugog očekuje razgovor koji bi mogao da promeni sve

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OVAN

Ne ulazite u rasprave koje vam oduzimaju energiju. Na poslu se otvara prilika koju ne treba olako odbaciti.

BIK

Moguće su povoljne vesti vezane za novac. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji donosi olakšanje.

BLIZANCI

Poziv ili poruka mogli bi da vas iznenade. Ne otkrivajte svima svoje planove dok ne budete sigurni u sledeći korak.

RAK

Porodica i ljubav dolaze u prvi plan. Nešto što vas je dugo mučilo konačno bi moglo da dobije svoj odgovor.

LAV

Pred vama je dan u kojem možete da zablistate. Iskoristite priliku da pokažete svoje sposobnosti i izborite se za ono što zaslužujete.

Astro prognoza za 16. oktobar: Dok jedan znak može da dobije dobre vesti o novcu, drugog očekuje razgovor koji bi mogao da promeni sve

DEVICA

Obratite pažnju na detalje, naročito kada je reč o poslu i novcu. U ljubavi je vreme da razjasnite ono što prećutkujete.

VAGA

Osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da se pojavi u vašem životu. Dobro razmislite da li zaslužuje još jednu šansu.

ŠKORPIJA

Intuicija vam pomaže da prepoznate nečije prave namere. Ne donosite važne odluke pod pritiskom drugih ljudi.

STRELAC

Neočekivana vest mogla bi da vam otvori nova vrata. Budite spremni da prihvatite promenu koja vam ide u korist.

JARAC

Poslovne obaveze zahtevaju dodatnu pažnju, ali vaš trud može biti primećen. Ne dozvolite da vam tuđe raspoloženje pokvari dan.

VODOLIJA

Ljubavni život donosi zanimljiv obrt. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju osobu koja će im brzo privući pažnju.

RIBE

Pred vama je dan pun emocija i važnih razgovora. Slušajte svoje srce, ali nemojte zanemariti činjenice.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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