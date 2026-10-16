Pojedine ulice u Zaječaru danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, doći će do prekida u vodosnabdevanju u Zaječaru.

Bez vode će biti delovi ulica: Bledska, Prespanska, Stanoja Glavaša, Lička, Rtanjska i deo Timočkog keja.

Kako je najvljeno, vode neće biti do 15 časova.

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RHMZ: Tokom dana promenljivo oblačno i hladnije, najviša temperatura do 17 °С

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jugu povremeno jak, severni i severozapadni.

Prema prognozi RHMZ-a, najviša temperatura biće od 11 do 17 °С.

U Zaječaru prepodne sunčano i hadnije vreme, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 16° C.

Zajecaronline/N.S.

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