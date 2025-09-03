Portugalija pobedila Estoniju i obezbedila osminu finala EP u košarci

Košarkaška reprezentacija Portugalije pobedila je danas selekciju Estonije rezultatom 68:65 u meču petog kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Košarkaši Portugalije su ovim trijumfom obezbedili četvrto mesto u grupi A i izborili plasman u osminu finala EP, dok je Estonija eliminisana sa kontinentalnog šampionata.

Portugalija pobedila Estoniju i obezbedila osminu finala EP u košarci

Najefikasniji u selekciji Portugalije bio je Rafael Lišboa, koji je postigao 17 poena, dok je Nemijas Keta dodao 15. Keta je isključen sredinom treće četvrtine, pošto je dobio dve tehničke greške. U reprezentaciji Estonije najbolji je bio Artur Konontšuk sa 20 poena,

Preostala dva meča petog kola grupe A biće odigrana kasnije danas, a sastaće se: Češka – Letonija (17 sati) i Srbija – Turska (20.15).

Trenutni plasman na tabeli grupe A: Srbija 4-0, Turska 4-0, Portugalija 2-3, Letonija 2-2, Estonija 1-4, Češka 0-4.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.