Porodica Kumbrijanović iz Gornjana: “Predsednika Vučića voli cela Srbija“
Marinko Kumbrijanović iz sela Gornjane izjavio je da mu je velika čast što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio njihovo domaćinstvo i ispunio obećanja koja su data tokom prethodnih razgovora.
– Najveća je čast što je posetio naše domaćinstvo i ispunio sve što je obećao. Predsednika Vučića voli cela Srbija – poručio je Kumbrijanović.
On je istakao da je poseta predsednika bila značajna za meštane ovog kraja, navodeći da su konkretni rezultati i realizovana obećanja ono što građani najviše cene.
Prema njegovim rečima, podrška koju predsednik dobija na terenu pokazuje, kako tvrdi, da građani prepoznaju napore koji se ulažu u razvoj sela i unapređenje uslova za život.
