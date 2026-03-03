Porodica Kumbrijanović iz Gornjana: “Predsednika Vučića voli cela Srbija“

Marinko Kumbrijanović iz sela Gornjane izjavio je da mu je velika čast što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio njihovo domaćinstvo i ispunio obećanja koja su data tokom prethodnih razgovora.

– Najveća je čast što je posetio naše domaćinstvo i ispunio sve što je obećao. Predsednika Vučića voli cela Srbija – poručio je Kumbrijanović.

On je istakao da je poseta predsednika bila značajna za meštane ovog kraja, navodeći da su konkretni rezultati i realizovana obećanja ono što građani najviše cene.

Prema njegovim rečima, podrška koju predsednik dobija na terenu pokazuje, kako tvrdi, da građani prepoznaju napore koji se ulažu u razvoj sela i unapređenje uslova za život.

Zajecaronline/M.K.