Poreska uprava upozorava na prevare putem e-pošte!
Poreska uprava obavestila je danas poreske obveznike da ukoliko dobiju imejl poruku sa prilogom koju je navodno poslala Poreska uprava Republike Srbije, u vezi sa ažuriranjem bankovnih podataka za povraćaj poreza, da u cilju bezbednosti svojih podataka, ne otvaraju prilog, niti da postupaju prema instrukcijama, a da imejl odmah obrišu.
U saopštenju se navodi da su se u poslednje vreme pojavili pokušaji prevare putem elektronske pošte, tzv. fišing poruke, i da se zvanična komunikacija Poreske uprave obavlja isključivo sa zvanične adrese sa domena @purs.gov.rs.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
