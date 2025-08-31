PORED PENZIJA, STIŽE I RAST PLATA Predsednik Vučić najavio novu meru protiv poskupljenja
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Vlada Srbije doneti novu uredbu o ograničavanju marži. Nakon što su pojedini trgovinski lanci pokušali da zloupotrebe prethodnu meru tako što su dobavljačima nametali dodatne troškove.
Vučić je istakao da država neće dozvoliti takvu praksu i da će preduzeti konkretne korake kako bi se građanima obezbedile niže cene osnovnih proizvoda.
„Idemo sa novom uredbom, zato što su trgovci pokušali da zloupotrebe prvu uredbu i da dobavljačima nameću dodatne troškove, tako da sad idemo sa novom uredbom i neće moći to da urade“, rekao je Vučić tokom posete jedanaestočlanoj porodici Vasilijević u Rakovici.
Poručio je toj porodici i građanima da se spreme od 1. septembra, kada stupa na snagu uredba o graničavanju marži, da kupuju jeftinije u našim prodavnicama.
„Nažalost, uvek ljudi misle da su pametniji od onih koji pišu zakone i koji donose odluke. Bolje je bilo da to nisu činili, ali neće uspeti u tim svojim pokušajima. Mi ćemo uraditi ono što smo obećali građanima, izborićemo se za niže cene“, istakao je predsednik Vučić.
Vučić: Građane očekuje i novi rast plata
Vučić je izjavio da će, pored najavljenog povećanja penzija u decembru od 12 odsto, građanima biti povećane i plate u javnom sektoru.
„Posle povećanja penzija od 12 odsto biće sasvim jasno da ljudi imaju neuporedivo bolji životni standard i da mogu lakše da žive“, rekao je Vučić.
On je naveo da će biti uvećane i plate, ali ne u tolikoj meri kao penzije jer su ranije plate mnogo brže rasle od penzija.
