Popust za korisnike koji sami očitavaju brojila!

Elektrodistribucija Srbije saopštila je danas da će korisnici koji sami očitaju brojilo imati popust od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun.

Stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može se prijaviti brzo i lako od prvog do šestog dana u mesecu u mobilnoj aplikaciji ED Srbije, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima Elektrodistribucije Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije, korisnici mogu da vide i na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije, navedeno je u saopštenju.

U gornjem levom uglu računa nalazi se informacija da li je očitavanje daljinsko, konvencionalno, samoočitavanje, ili je brojilo neočitano.

Svi koji imaju status daljinsko očitavanje ne treba da prijavljuju stanje, jer njihova brojila očitava isključivo Elektrodistribucija Srbije.

Kako je istaknuto, prednost prijave putem aplikacije prepoznalo je više od 500.000 korisnika koji su instalirali ED Srbije, jer mogu da provere šta su poslali i na jednom telefonu memorišu podatke za prijavu više brojila.

Na primer, može se prijaviti stanje i za stan, poslovni prostor, vikendicu, kuću, garažu.

Aplikacija ED Srbije dostupna je na Google Play, App Store i Huawei AppGalery.

Posle instaliranja aplikacije na početnom ekranu izabere se svetlo plava ikonica “prijava stanja brojila”, zatim se u prozorčiću izabere polje “moja merna mesta”, izabere opština, popune osnovni podaci i pošalju slike stanja brojila.

Savet za samočitače je da pre nego što zakače fotografiju više i niže tarife pažljivo provere da li su fotografisali odgovarajuće brojilo.

To je posebno važno za korisnike koji imaju više mernih mesta, da bi se izbeglo slanje pogrešne fotografije.

Za sve koji još nisu slali stanje ili imaju neku dilemu, dostupno je detaljno uputstvo u aplikaciji, na sajtu i na Jutjub kanalu EDS.

