PONOVO ZEMLJOTRES Ovog puta u Crnoj Gori

Zemljotres jačine 3,7 stepeni registrovan je danas u Crnoj Gori, objavio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Potres je zabeležen u 14 časova i 19 minuta, na dubini od 14 kilometara s epicentrom na četiri kiilometra zapadno od mesta Čarađe kod Nikšića.

Prema pisanju medija, zemljotres se osetio i na području Bileće, Trebinja, Gackog.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti niti povređenima, a nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

