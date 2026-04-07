Poljoprivredna penzija u Srbiji: Evo kako se određuje iznos

Visina poljoprivredne penzije u Srbija zavisi pre svega od dužine radnog staža i visine uplaćenih doprinosa, ali u praksi većina korisnika prima minimalne iznose.

Iako se obračun vrši po istim pravilima kao i za ostale osiguranike, krajnji rezultat je često niži zbog načina uplate doprinosa.

Kako se računa penzija

Proces obračuna počinje utvrđivanjem ukupnog staža osiguranja, odnosno broja godina tokom kojih su uplaćivani doprinosi. Duži staž direktno utiče na veći iznos penzije.

Nakon toga uzima se u obzir visina osnovice na koju su doprinosi plaćani. Kod većine poljoprivrednika ta osnovica je minimalna i iznosi oko 35 odsto prosečne zarade u zemlji, piše Kamatica.

Za svaku godinu rada računa se lični bod, koji predstavlja odnos između lične osnovice i prosečne zarade. Ti bodovi se zatim sabiraju i formiraju ukupan lični koeficijent.

Na kraju, ukupni broj bodova množi se sa vrednošću opšteg boda, koji država periodično usklađuje, čime se dobija konačan iznos penzije.

Zašto su penzije niže

Glavni razlog nižih penzija leži u činjenici da većina poljoprivrednika uplaćuje doprinose na najnižu osnovicu. To znači manje bodova tokom radnog veka, a samim tim i niži iznos penzije.

Iznosi

Prema podacima Fond PIO, prosečna poljoprivredna penzija u 2025. godini iznosi oko 22.000 dinara, dok minimalni iznos za nove korisnike dostiže približno 24.400 dinara.

Sumnjate u obračun?

Ukoliko postoji sumnja u tačnost obračuna, građani mogu da se obrate nadležnoj filijali Fonda PIO i zatraže proveru podataka i iznosa.

Zajecaronline.com/Bizportal.rs/ N.B.

