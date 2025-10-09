Policija u Zaječaru istražuje preteće poruke u Viber grupi srednjoškolaca!

Policijska uprava u Zaječaru saopštila je danas da intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti navoda jučerašnje prijave da je u jednoj od Vajber grupa učenika srednje tehničke škole napisana poruka preteće sadržine.

Policija je o ovoj prijavi odmah obavestila Više javno tužilaštvo u Zaječaru, po čijem nalogu prikuplja potrebna obaveštenja, navedeno je u saopštenju.

Policijska uprava u Zaječaru apeluje na učenike, njihove roditelje i građane da se ukoliko imaju bilo kakva saznanja koja bi mogla uticati na bezbedno odvijanje nastave, uzdrže od objavljivanja po grupama i društvenim mrežama šireći na taj način paniku, već da prijave policiji koja će odmah preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

