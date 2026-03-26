„Policija će svuda da bude spremna da spreči divljaštvo i siledžijstvo svake vrste“, Vučić u Kuli: Prokomentarisao najave nereda u mestima gde će se u nedelju održavati izbori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su blokaderi u stanju samo da prete nasiljem i naveo da će u nedelju, kada se u 10 mesta održavaju lokalni izbori, policija biti spremna da spreči siledžijstvo svake vrste.

“Mi ćemo u nedelju oko, ja verujem do 22.15, da imamo kompletne rezultate za sve opštine. Najkasnije do 22.30, u glas. Policija će svuda da bude spremna da spreči divljaštvo i siledžijstvo svake vrste i to je ono što je najvažnije”, rekao je Vučić tokom oblaska radova na putu Kula – Lipar.

Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše najavu nereda u mestima gde će se u nedelju održati lokalni izbori, Vučić je rekao da je to jedino što blokaderi rade sve vreme i o čemu sve vreme govore.

“Izmišljaju i neverovatan je nivo i količina laži koje proizvode preko svojih medija na različite načine i tome nema kraja. Šta njih briga što su nečije prostorije u Valjevu uništene? Tada su mogli ljudi na spratovima gore da nastradaju na najstrašniji način posle laži o tome kako je dečak stradao ili da je teško povređen, u nekoj privatnoj klinici u Beogradu, što su izgovorili u njihovim mejnstrim medijima na N1 i na Nova S, ne samo na društvenim mrežama”, naveo je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.B

