Pojedini potrošači u Zaječaru u petak, 9. oktobra, privremeno bez struje

Usled radova na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu, doći će do privremenog isključenja struje.

U petak, 9. oktobra, bez električne energije biće stambene zgrade Nikole Pašića 81, 83, 87, 110, 116, 120. Takođe i stambene zgrade Timočke bune 2 i 2A, zatim Vojvode Putnika od broja 1 do broja 5.

Kako je najavljeno, struje neće biti u periodu od 7 do 8 časova.

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