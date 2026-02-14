POJAČANJE NA HYPE SCENI! Saša Mirković poželeo dobrodošlicu Jeleni Dimitrijević!

POJAČANJE NA HYPE SCENI!

Vlasnik Hype imperije, Saša Mirković, poželeo je dobrodošlicu novinarki i voditeljki Jeleni Dimitrijević, koja postaje deo tima Hype produkcije i Hype televizije.

„Dobrodošla u Hypetv.rs“, napisao je Mirković, jasno stavljajući do znanja da Hype nastavlja da okuplja jaka medijska imena.

Jelena Dimitrijević važi za uticajnog novinara i voditelja sa bogatim iskustvom u medijima, a sada će svoje profesionalno poglavlje nastaviti upravo u Hype timu. Njeno znanje, energija i prepoznatljiv stil dodatno će osnažiti programsku šemu i sadržaj Hype televizije.

POJAČANJE NA HYPE SCENI!

Prema najavama, njen potencijal tek će doći do punog izražaja kroz nove projekte koji su u pripremi.

Hype produkcija ovim potezom još jednom potvrđuje ambiciju da bude lider u savremenom medijskom prostoru.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac. Pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!

Datum: 14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs