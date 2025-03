“POGORŠALO MU SE ZDRAVSTVENO STANJE” Ona je Sašu Mirkovića POSETILA U BOLNICI, a tada je dobila šok odgovor od sudije u Zaječaru

Najnoviji “Pretres” na Hype televiziji obeležilo je gostovanje Nataše Tošić Sremac, advokatice i doktorke krivično-pravnih nauka.

Ona je govorila o slučaju prvog čoveka Hype-a, Saše Mirkovića, za kojeg je tvrdila da je nevin za delo za koje su ga svojevremeno optuživali. Istakla je da Saša Mirković nije imao nikakve veze sa paketićima u Zaječaru, ali mu je suđeno zbog toga, te je podelila detalje o nepravdi koja mu je nanesena.

“Lično sam ga upoznala 2016. godine u aprilu. Moj rođak Saša Radulović me je pozvao da me upozna sa gospodinom Mirkovićem. Bili su neki izbori, nešto pred izbore. Hoćemo li ili nećemo neku koaliciju. Ja sam, inače, i predsednik Demokratskog pokreta Rumuna Srbije. Jedine političke rumunske stranke u Srbiji. Tada sam dala podršku Mirkoviću. Onda se nismo videli do septembra 2017. godine. U vestima sam tada čula da su ga uhapsili”, rekla je Nataša.

Potom je opisivala detalje koji su proistekli kada je Mirković odlučio da štrajkuje glađu.

“Bio je osuđen na godinu dana zatvora. Viši sud u Zaječaru je to potvrdio, ali je pre toga najveća drama bila dok je bio u pritvorskoj jedinici u Zaječaru. U jednom trenutku zvala sam da pitam kako je. Pošto sa zdravljem nije bio dobro, štrajkovao je glađu. Oni su mi rekli da je odveden u bolnicu. Sa svadbe u Knjaževcu, otišla sam da ga nađem. Ništa im ne verujem jer sam Videla u kom smeru to ide.

Na internom odeljenju su bili stražari. nije me se ticalo da li je sudija odobrila ili nije. Ušla sam kod njega u sobu da vidim da je čitav. Rekla sam mu da ja treba da budem prvi branilac jer sam ovde svakog dana. U nastavku postupka sam bila prvi branilac Saše Mirkovića do kraja. Pored mene je ostao pokojni Petar Jovanović, divan čovek I advokat. Ova trojica se nisu više pojavila, prema mojim saznanjima. Mislim na kolege iz Beograda, prepoznaće se ko su”, izjavila je hrabra Nataša.

Rekla je i kako su se prema njoj, ali i prema Mirkoviću, poneli pojedinci iz Zaječara kada je pitala za njega.

“Onda kreće borba. Pogoršalo mu se zdravstveno stanje u nekom trenutku zovem u posetu. U Zaječaru su mi rekli da nije ovde i da je prebačen u Beograd. Kod sudije sam otišla, ona mi je dala tri dozvole što čuvam u arhivi. Centralni zatvor, Klinički centar ili VMA, gde ga nađeš, ti ga poseti. Nezakonito, nečuveno, neustavno. Postoji pres konferencija na kojoj sam govorila o tome”, zaključila je Sremac.

Celu emisiju pogledajte u videu ispod: