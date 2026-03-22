Poezija u centru pažnje: U Narodnom muzeju Zaječar održana svečana akademija

Svetski dan poezije je ustanovljen 1999.godine i slavi se prvog dana proleća, 21.marta, i tim povodom je pred punom salom Narodnog muzeja Zaječar, 20.marta od 18h održana svečana akademija u kojoj su učestvovali poete: Vlasta Mladenović, Miodrag Mića Golubović, Nebojša Neli Simeonović, Dragan Mitrović, Radiša Stanojević Šumski, Irena Jovanović, Jadranka Bjedov, Hadži Marina Milutinović, Maja Vujinović, Jelena S. Glišić, Sanja Marinković, Biljana Vidanović, Biljana Marković Mihajlović, Emilija Čolak, Dušica Milutinović, Ljuba Žeželj Petković, Radmila Ćosić, Selena Avramović, Vanja Milić i Marijana Badicović.

Muzičku podršku pružili su Miloš Jakovljević na kavalu, i profesor klavira Nikola Stojković.

Udruženim snagama, Ženski poetski klub “Vlat” , Zaječarski ogranak “Saveza književnika u otadžbini i rasejanju – SKOR” i gosti večeri: ukupno dvadesetoro poeta je pročitalo po jednu svoju pesmu slaveći Svetski dan poezije pred oduševljenom publikom.

Zajecaronline/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!