„PODRŽAVAM ACU LUKASA U TOME DA IZNESE SVE TO JAVNO!“ Zbog reči Saše Mirkovića DRHTI domaća estrada: „Zašto neki „menadžeri“ VOLE DA SE MASIRAJU SA MUŠKARCIMA, a imaju kući porodice?!“ (VIDEO)

„PODRŽAVAM ACU LUKASA U TOME DA IZNESE SVE TO JAVNO!“ Zbog reči Saše Mirkovića DRHTI domaća estrada

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, oglasio se putem svog zvaničnog TikTok naloga povodom aktuelnih dešavanja na estradi.

Mirković je tom prilikom u svom prepoznatljivom stilu izneo niz oštrih komentara na račun pojedinih menadžera kriminalaca na domaćoj estradi. Istakao je da u potpunosti podržava Acu Lukasa da „sve iznese javno“, dodajući da „ima još mnogo toga da se kaže“.

– Ceo dan mi telefon zvoni i pitam se: “Pa dokle ćete, bre, ljudi?” Pa nisam ja staratelj Aci Lukasu, šta će on da kaže. A nisam mu ni mama ni tata. I sa druge strane, pitam se takođe. Zašto ovi neki, recimo tamo menadžeri, pod znacima navoda naravno „menadžeri“. Koji su bili maseri, vole da se masiraju s muškarcima. A imaju u kući i porodice. Ima dosta tih primera. Moram da kažem još jednu stvar.

Ja podržavam Acu Lukasa u tome da iznese sve to javno. Ono što ne bude on znao, dodaću ja. Boga mi, ima baš dosta toga da se doda. Tako da, veza između tih bis*ksualaca i menadžera kriminalaca baš postoji. I vrlo je jaka. E sada, ko s koje strane jastuka spava, to oni znaju. A možda znamo i mi. Do daljih slušanja i gledanja pozdrav! A ima i onih koji neće da spavaju”, rekao je Saša Mirković.

