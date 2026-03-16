Podrška Kladovu: „Gradska čistoća“ uručila dva vozila komunalnim preduzećima

Vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća “Gradska čistoća” Beograd Marko Popadić uručio je danas dva vozila za održavanje komunalne higijene predstavnicima JP “Jedinstvo” i JP “Komunalac” u Kladovu.

JKP “Gradska čistoća” Beograd je i ovoga puta, kao preduzeće koje godinama uspešno posluje, pomoglo komunalnim preduzećima u Kladovu, ustupajući na korišćenje svoja komunalna vozila, navedeno je u saopštenju tog preduzeća.

Popadić je istakao da je na inicijativu i molbu direktora JP “Komunalac”, Gorana Matovića i direktora JP “Jedinstvo” Davida Đurđevića, JKP “Gradska čistoća” Beograd, zahvaljujući uspešnom poslovanju u poslednjih nekoliko godina, u mogućnosti da ovim preduzećima donira vozila za održavanje komunalne higijene ali da kroz ustaljenu praksu to čini i za druga komunalna preduzeća, na teritoriji više opština u Srbiji, i na taj način pomaže manje razvijenim regionima.

Predstavnici javnih preduzeća iz Kladova, ocenili su da je ovo izuzetno vredan poklon koji potvrđuje da saradnja gradova i opština direktno doprinosi dobrobiti građana.

Ovom prilikom, JKP “Gradska čistoća” Beograd je Opštini Kladovo donirala vozilo za pražnjenje podzemnih kontejnera, kao i autocisternu za pranje ulica, koje će omogućiti kvalitetnije, lakše i efikasnije obavljanje svakodnevnih komunalnih aktivnosti.

Popadić je rekao da je Beogradska “Čistoća” uvek tu da pomogne.

“Verujem da smo ovom donacijom doprineli radu Opštine Kladovo i da će JP ‘Komunalac’ i JP ‘Jedinstvo’ dodatno unaprediti pružanje komunalnih usluga”, poručio je Popadić.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

