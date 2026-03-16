Počinje konkurs za 40. Festival mladih pesnika „Mladi maj“ u Zaječaru 2026

Ustanova Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ Zaječar raspisuje KONKURS za učešće na 40. Festivalu mladih pesnika „Mladi maj” u Zaječaru 2026.

Ciklus od deset neobjavljenih pesama, potpisan šifrom, (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa prijavom), umnožen u pet primeraka, poslati na adresu:

Ustanova Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” Zaječar Ul. Timočke bune 16, 19000 Zaječar, sa naznakom (za Festival mladih pesnika).

Pravo učešća imaju pesnici do 30 godina starosti koji pišu na srpskom jeziku a nemaju objavljenu knjigu.

Prijave dostaviti do 16.04.2026. godine.

Pesnici čije radove odabere Umetnički savet Festivala stiču pravo učešća na 40. Festivalu mladih pesnika koji će se održati od 27. do 30. 05. 2026. godine u Zaječaru.

Laureat Festivala stiče pravo na objavljivanje knjige. Rukopisi se ne vraćaju.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona: 019/425-426, ili putem mejlova: centarzakulturu019@gmail.com , pozoristezajecar@gmail.com.

Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!