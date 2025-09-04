Počinje izgradnja turističkog kompleksa na Lepenskom Viru

Na arheološkom lokalitetu Lepenski Vir predstoji izgradnja novih objekata, a u susret tome Vlada Srbije je na nedavnoj sednici usvojila rešenje u vezi sa eksproprijacijom zemljišta i objekata.

Kako se može videti u rešenju, u planu je uređenje površina za prijem posetilaca, vizitorskog centra i parkinga, a u skladu sa Informacijom o lokaciji od 26. maja 2025. godine koju je izdalo Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Opštinske uprave Majdanpek i u skladu sa Planom detaljne regulacije zaštićenog područja Areheološkog lokaliteta – Lepenski Vir.

Počinje izgradnja turističkog kompleksa na Lepenskom Viru

Za korisnika eksproprijacije određena je opština Majdanpek.

Pre četiri godine opština Majdanpek je raspisala tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje turističkog kompleksa na arheološkom nalazištu Lepenski Vir.

Prema izveštaju eKapije, na prostoru od oko 64,70 hektara planirani su međunarodno putničko pristanište, etno-apartmani, vizitorski centar, saobraćajne površine i prateća komunalna infrastruktura.

Zajecaronline/eKapija/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!