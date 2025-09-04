Izdvajamo Radovi Turizam Vesti

Počinje izgradnja turističkog kompleksa na Lepenskom Viru

04.09.2025.
Lepenski Vir - Foto: Shutterstock/Mirko Kuzmanovc

Na arheološkom lokalitetu Lepenski Vir predstoji izgradnja novih objekata, a u susret tome Vlada Srbije je na nedavnoj sednici usvojila rešenje u vezi sa eksproprijacijom zemljišta i objekata.
Kako se može videti u rešenju, u planu je uređenje površina za prijem posetilaca, vizitorskog centra i parkinga, a u skladu sa Informacijom o lokaciji od 26. maja 2025. godine koju je izdalo Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Opštinske uprave Majdanpek i u skladu sa Planom detaljne regulacije zaštićenog područja Areheološkog lokaliteta – Lepenski Vir.

Za korisnika eksproprijacije određena je opština Majdanpek.

Pre četiri godine opština Majdanpek je raspisala tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje turističkog kompleksa na arheološkom nalazištu Lepenski Vir.

Prema izveštaju eKapije, na prostoru od oko 64,70 hektara planirani su međunarodno putničko pristanište, etno-apartmani, vizitorski centar, saobraćajne površine i prateća komunalna infrastruktura.

Zajecaronline/eKapija/N.B.

