Počeo poslovni forum Srbija–Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje Vučić

Poslovni forum Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju, počeo je danas u Taškentu u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

Prisutni su predstavnici 80 kompanija iz Uzbekistana, kao i 12 kompanija iz Srbije iz oblasti građevine, poljoprivrede, IT i metalske i odbrambene industrije.

Na forumu će se obratiti zamenik ministra za investicije, industriju i trgovinu zatim Šohruk Gulamov, zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović, zamenik predsednika Vlade Republike Uzbekistan Očilbaj Ramatov i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Forum je okupio predstavnike kompanija iz Uzbekistana koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju, a na forumu će se predstaviti privredni potencijali naše zemlje.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

