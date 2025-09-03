Počela onlajn prodaja ulaznica za sve utakmice Crvene zvezde u Ligi Evrope!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je danas počela onlajn prodaja ulaznica za sve utakmice “crveno-belih” na stadionu “Rajko Mitić” u Ligi Evrope.

“Prvotimce Zvezde očekuje osam sjajnih mečeva, od toga četiri na Marakani kada će se sastati sa Seltikom, Lilom, FKSB i Seltom. Svi zvezdaši koji žele da podrže crveno-bele i budi uz njih na mečevima protiv evropskih rivala mogu već sada da obezbede svoju kartu za svaku od predstojećih utakmica putem interneta, brzo i jednostavno, bez čekanja u redovima”, navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

Cene pojedinačnih ulaznica za severnu i južnu tribinu iznose 1.200 dinara, dok istočna tribina košta 2.200. Karta za zapadnu tribinu iznosi 2.600 dinara, a za tribinu “Sinišu Mihajlović” – 6.000.

“Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od tri! Sve što je potrebno jeste da odaberete sedište i označite aktivnu članarinu za koju vezujete kupovinu”, saopšteno je iz Zvezde.

Cene za ove karte za severnu i južnu tribinu koštaju 3.600 dinara. Istok iznosi 6.600 dinara, zapad 7.800, a tribina “Siniša Mihajlović” – 24.000 dinara.

“Takođe, podsećamo sve zvezdaše da je u prodaji i dalje premijum sezonska ulaznica, koja je jedna karta za sve Zvezdine mečeve na domaćem terenu, utakmice Superlige Srbije, nacionalnog kupa, duele ligaške faze evropskog takmičenja, kao i potencijalnog proleća u Evropi. Premijum sezonsku svi zainteresovani mogu obezbediti onlajn putem, kao i u Servisu za članstvo”, naveo je šampion Srbije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

