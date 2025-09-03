POČELA HUMANITARNA AKCIJA “Jedna knjiga, jedan obrok”

POČELA HUMANITARNA AKCIJA

Manastir Tumane i Versko dobrotvorno starateljstvo pokrenuli su humanitarnu akciju povodom izlaska knjige „Ona nikada ne spava – Tumanska krasnica“. Čiji je autor arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane.

Akcija se organizuje sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. A kupovinom svakog primerka knjige, po ceni od 299 dinara obezbeđuje se jedan obrok za korisnike narodnih kuhinja Verskog dobrotvornog starateljstva.

Kako je navedeno, knjiga donosi duhovno i istorijsko svedočanstvo o čudotvornoj ikoni Tumanske Bogorodice, staroj više od četiri veka. Ona je već devet decenija pohranjena u manastiru Tumane i postala izvor nade, utehe i brojnih isceljenja.

Iguman manastira Tumane arhimandrit Dimitrije naveo je da se ove godine navršava 90 godina od donošenja čudotvorne ikone Bogorodice Kurskaje u manastir Tuman.

“Nju su ruski monasi emigranti iz ruke u ruku bukvalno preneli čudesnim putem, spasili od kandži revolucije i doneli do Srbije. Ona se nalazila u jednom manastiru u blizini grada Kurska. Nama nije ostao podatak koji je to manastir tačno bio. Ono što je važno jeste da je ona posle paljenja crkve u novembru 1917. godine jedina ostala neoštećena na zgarištu toga crkvišta”, istakao je iguman.

Kako je rekao, preneta je u Srbiju, najpre u Beograd, pa potom u Miljkov manastir kod Svilajnca, da bi konačno 1935. godine doneta bila u manastir Tuman. Gde se i do danas nalazi.

Ove godine manastir Tumane proslavlja 90 godina čudotvorne ikone Bogorodice. A svečana liturgija biće služena u nedelju, 21. septembra 2025. godine, u 8:30 časova, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

