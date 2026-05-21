Troje mrtvo, deset u karantinu zbog izloženosti nepoznatoj supstanci u Novom Meksiku

Troje ljudi pronađeno je mrtvo, a više od 10 pripadnika hitnih službi stavljeno je u karantin nakon izloženosti neidentifikovanoj supstanci, pošto su pozvani u ruralnu kuću u Novom Meksiku zbog sumnje na predoziranje drogom, saopštile su vlasti.
Policija države Novi Meksiko saopštila je da su tri od četiri osobe koje su pronađene bez svesti u kući istočno od Albukerkija preminule, dok je četvrta osoba lečena u bolnici u Albukerkiju, prenosi AP.
Tokom intervencije, vlasti su saopštile da je 18 pripadnika hitnih službi bilo izloženo supstanci i počelo da oseća simptome poput mučnine i vrtoglavice.
Svi pripadnici su prevezeni u Univerzitetsku bolnicu Novi Meksiko, gde su pod nadzorom u karantinu, dok su dva pripadnika hitne službe u teškom stanju, saopštila je policija Novi Meksiko.
Vatrogasno-spasilačke službe Albukerkija za opasne materije pomagale su na licu mesta u Mauntineri, ruralnoj zajednici, u naporima da identifikuju supstancu.
“Trenutno, istražitelji veruju da se supstanca može preneti kontaktom i ne veruju da se prenosi vazduhom”, navodi se u saopštenju i dodaje da nema pretnje po javnost, kao i da je oko kuće postavljen perimetar.
Zajecaronline/J.V.
