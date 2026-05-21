EKSKLUZIVNO S RABA: Uskoro nova hit serija „Leto bez mrlje 2“

Za koji dan završava se snimanje druge sezone serije „Leto bez mrlje“ u „Hype produkciji“, a glavni producent celog projekta je vlasnik i direktor „Hype televizije“ Saša Mirković.

„Leto bez mrlje“ je humoristična serija u formi sitkoma s elementima telenovele, smeštena na ostrvo Rab, koje svojom lepotom i šarmom postaje neizostavan lik ove tople, duhovite i vizuelno atraktivne priče.

Radnja prati brata i sestru – Beograđane Luku i Anđelu – kojima je njihova ekscentrična baka obećala da će im u nasleđe ostaviti kuću na Rabu. No, uslov je jednostavan samo na papiru: tokom celog leta moraju kuću uspešno iznajmljivati turistima bez ijedne negativne recenzije. U praksi, to znači svakodnevno suočavanje s nizom nepredvidivih gostiju, kulturoloških razlika, ljubavnih zavrzlama, tajni, podvala i urnebesnih nesporazuma. Uz sve to, tu je i bakina dodatna “ostavština” – strogi butler Stipe koji je s kućom došao kao bonus i čija prisutnost unosi dodatnu napetost i zabavu u svakodnevicu mladih domaćina.

Zajecaronline/J.V.

